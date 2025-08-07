البحوث الإسلامية يعقد ندوة بعنوان حِفظ الأوطان من مقاصد الشريعة

تختتم اللجنة العُليا للدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم بعد صلاة المغرب في الجامع الأزهر الشريف، فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي التَّاسع، بندوة تحت عنوان: (حِفظ الأوطان من مقاصد الشريعة)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويُحاضر في النَّدوة: أ.د. علي مهدي، أستاذ الفقه وأمين سر هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، والشيخ يوسف المنسي، عضو أمانة اللجنة العُليا لشئون الدعوة.

وتناقش النَّدوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ أبرزها: مكانة الوطن في المنظور الإسلامي، مِنْ خلال استعراض النُّصوص الشرعيَّة والمواقف التاريخيَّة التي تُبرز دعوة الإسلام إلى حبِّ الوطن، وحمايته، والدِّفاع عنه، والوفاء له، كما تتناول دَور الشباب في حماية الوطن، مِنْ خلال تعزيز الوعي الصحيح، والتصدِّي للأفكار المتطرِّفة، والإسهام الجاد في مسيرة البناء والتنمية.

وتواصلت فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي التاسع (القِيَم الإسلاميَّة حِصن الأوطان ونبض الاستقرار) في الجامع الأزهر على مدار أربعة أيام، ومن المقرَّر أن تُختَتم اليوم، وقد تنوَّعت فيها المحاور التي طُرِحَت خلال النَّدوات واللقاءات الفِكريَّة التي حاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف؛ لترسيخ دَوره في حَمْل لواء الدعوة، وبثِّ الوعي الدِّيني الرشيد، وتعزيز حضور الأزهر الفاعل في البناء الفِكري والأخلاقي للمجتمع.