قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يعقد ندوة بعنوان حِفظ الأوطان من مقاصد الشريعة

الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
إيمان طلعت

تختتم اللجنة العُليا للدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم بعد صلاة المغرب في الجامع الأزهر الشريف، فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي التَّاسع، بندوة تحت عنوان: (حِفظ الأوطان من مقاصد الشريعة)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويُحاضر في النَّدوة: أ.د. علي مهدي، أستاذ الفقه وأمين سر هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، والشيخ يوسف المنسي، عضو أمانة اللجنة العُليا لشئون الدعوة.

وتناقش النَّدوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ أبرزها: مكانة الوطن في المنظور الإسلامي، مِنْ خلال استعراض النُّصوص الشرعيَّة والمواقف التاريخيَّة التي تُبرز دعوة الإسلام إلى حبِّ الوطن، وحمايته، والدِّفاع عنه، والوفاء له، كما تتناول دَور الشباب في حماية الوطن، مِنْ خلال تعزيز الوعي الصحيح، والتصدِّي للأفكار المتطرِّفة، والإسهام الجاد في مسيرة البناء والتنمية.

وتواصلت فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي التاسع (القِيَم الإسلاميَّة حِصن الأوطان ونبض الاستقرار) في الجامع الأزهر على مدار أربعة أيام، ومن المقرَّر أن تُختَتم اليوم، وقد تنوَّعت فيها المحاور التي طُرِحَت خلال النَّدوات واللقاءات الفِكريَّة التي حاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف؛ لترسيخ دَوره في حَمْل لواء الدعوة، وبثِّ الوعي الدِّيني الرشيد، وتعزيز حضور الأزهر الفاعل في البناء الفِكري والأخلاقي للمجتمع.

البحوث الإسلامية حِفظ الأوطان من مقاصد الشريعة الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاروق: البحث العلمي قاطرة التنمية.. وتكريم العلماء المتميزين استثمار بمستقبل مصر الزراعي

عمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية

معهد بحوث أمراض النباتات يعلن اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية إجراءات تجديد الاعتماد السنوي للأيزو

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرص في الطب والأسنان والهندسة.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية 2025

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد