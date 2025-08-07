محكوم عليه فى قضايا مخدرات وسلاح .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على عاطل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت إدعاء ذوى أحد العناصر الإجرامية بقيام قوة أمنية بإلقاء القبض على نجله "دون وجه حق" والتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضية حيازة مواد مُخدرة له بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6 الجارى وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبط المذكور عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق – صادر ضده 11 حكم فى قضايا متنوعة أبرزها "إتجار بالمخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة، بلطجة" ، لإتجاره فى المواد المخدرة.

حيث تم ضبطه وبحوزته (5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – سلاح أبيض)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.. وأن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى المذكور (لهما معلومات جنائية) لإدعائهما الكاذب.