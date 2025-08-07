قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
الشباب والرياضة تُعلن عن أماكن مراكز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم بجميع المحافظات

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
حمزة شعيب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير دليل شامل يحتوي على بيانات وعناوين 99 مركزًا للتخاطب وتنمية المهارات موزعة داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين ذوي القدرات والهمم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "جسور أمل"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تقديم خدمات تأهيلية متخصصة للأطفال من ذوي الهمم، في بيئة داعمة ومجانية داخل مراكز الشباب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن مراكز التخاطب أصبحت متوفرة الآن في كافة المحافظات، حيث تم تجهيز كل مركز بالتقنيات اللازمة والكوادر المؤهلة لتقديم الدعم للأبناء وأسرهم، بما يُعزز من دمجهم المجتمعي وتحسين جودة حياتهم.

ودعت وزارة الشباب والرياضة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى الاطلاع على العناوين التفصيلية للمراكز من خلال الملف المنشور عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم ذوي الهمم بكافة الوسائل المتاحة، وتوسيع قاعدة الخدمات المخصصة لهم داخل البنية التحتية لمراكز الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج وتمكين ذوي القدرات والهمم في جميع المجالات.

وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي مراكز التخاطب

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

عصام عبد الحميد

عصام عبد الحميد يعتذر عن الاستمرار مدربا لـ سلة الزمالك

صورة من اللقاء

ثقة وتركيز.. جلسة تحفيزية في المقاولون العرب قبل ضربة البداية بالدوري

محمد هاني

محمد هاني: لا أستطيع بيع الأهلي.. وفخور بإشادة إبراهيم حسن

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

