الشباب والرياضة تُعلن عن أماكن مراكز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير دليل شامل يحتوي على بيانات وعناوين 99 مركزًا للتخاطب وتنمية المهارات موزعة داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين ذوي القدرات والهمم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "جسور أمل"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تقديم خدمات تأهيلية متخصصة للأطفال من ذوي الهمم، في بيئة داعمة ومجانية داخل مراكز الشباب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن مراكز التخاطب أصبحت متوفرة الآن في كافة المحافظات، حيث تم تجهيز كل مركز بالتقنيات اللازمة والكوادر المؤهلة لتقديم الدعم للأبناء وأسرهم، بما يُعزز من دمجهم المجتمعي وتحسين جودة حياتهم.

ودعت وزارة الشباب والرياضة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى الاطلاع على العناوين التفصيلية للمراكز من خلال الملف المنشور عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم ذوي الهمم بكافة الوسائل المتاحة، وتوسيع قاعدة الخدمات المخصصة لهم داخل البنية التحتية لمراكز الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج وتمكين ذوي القدرات والهمم في جميع المجالات.