منتخب مصر يكتسح البحرين 36/28 في ثاني مبارياته بمونديال ناشئي اليد

فاز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد على حساب البحرين بنتيجة 36/28 في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية من منافسات بطولة العالم.

جاءت المباراة قوية من جانب منتخبنا ونجح في السيطرة عليها وسط حضور جماهيري كبير ،وانهى المنتخب الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19/13.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بفوز كاسح على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 46 – 27، في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الأولى.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.