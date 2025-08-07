الحمد لله مرت على خير.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على صحتها

حرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة متابعيه وكل محبي الفنانة أنغام على صحتها.

الحالة الصحية للفنانة أنغام

وكتب محمود سعد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "حمد اللّٰه على سلامة أنغام، زي ما قلتلكم امبارح، أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه، العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله، إن شاء اللّٰه تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة".

وقد عانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة بورم في البنكرياس وقامت بإجراء عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة للتخلص منه.

وتسبب ورم البنكرياس في معاناة أنغام من مضاعفات صحية عديدة استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.