شرط مفاجئ يمنح الأهلي والزمالك فرصة جديدة بعد غلق الميركاتو
علي مدبولي أفضل لاعب في مباراة يد مصر والبحرين
محام يتعهد بإجراء قانوني ضد فنانة شهيرة بسبب ألفاظها
أولكساندريا الأوكراني يكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل انتقال ألفينا للزمالك
فرقة كاملة بمبلغ ضخم.. مفاجأة بشأن تكلفة صفقات الزمالك الجديدة
عفا الله عما سلف .. خالد مرتجي يصفح عن هذا الشاب | تفاصيل
بالأرقام .. بيراميدز يكشف قائمته المحلية في الموسم الجديد
مؤامرة إخوانية.. مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف
أولى الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد التعديل .. تعرف عليها
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد
الحمد لله مرت على خير.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على صحتها
منتخب مصر يكتسح البحرين 36/28 في ثاني مبارياته بمونديال ناشئي اليد
رياضة

علي مدبولي أفضل لاعب في مباراة يد مصر والبحرين

على مدبولي لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين
إسلام مقلد

حصل علي مدبولي  لاعب منتخب مصر لناشئي كرة اليد علي  لقب أفضل لاعب في مباراة مصر والبحرين التي انتهت  بنتيجة 36-28 في بطولة العالم لناشئ اليد التي تنظمها مصر من الفترة 6 إلي 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف قارات العالم ، علي صالة استاد القاهرة الدولي بحضور جماهير.

فوز منتخب مصر على البحرين

فاز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد على حساب البحرين بنتيجة 36/28 في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية من منافسات بطولة العالم.

جاءت المباراة قوية من جانب منتخبنا ونجح في السيطرة عليها وسط حضور جماهيري كبير، وانهى المنتخب الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19/13.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بفوز كاسح على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 46 – 27، في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الأولى.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

علي مدبولي منتخب مصر كرة اليد

