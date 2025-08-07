النصر يرفض عرض بيلباو لضم لابورت رغم اتفاق اللاعب على الشروط الشخصية

رفضت إدارة نادي النصر السعودي العرض الذي تقدم به أتلتيك بيلباو الإسباني للتعاقد مع المدافع الدولي إيمريك لابورت، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية 2025، لتبقى الصفقة في دائرة الغموض رغم رغبة اللاعب في العودة إلى ناديه السابق.

وعاد لابورت مؤخرًا إلى معسكر النصر الإعدادي المقام في مدينة فارو البرتغالية، رغم استبعاده من حسابات المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

ووفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن أتلتيك بيلباو قد تقدم بعرض رسمي لإعادة لابورت إلى ملعب "سان ماميس"، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب إدارة "العالمي"، دون الكشف عن تفاصيل مالية دقيقة للعرض.

وأكد رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن لابورت اتفق بالفعل على البنود الشخصية مع بيلباو، وأبلغ مسؤولي النصر برغبته في الرحيل هذا الصيف، غير أن النادي السعودي لم يتلقَ حتى الآن أي عرض مُعدل أو محسن من الجانب الإسباني.

ورغم وضوح موقف اللاعب، فإن الصفقة لا تزال متعثرة بسبب تشبث النصر بخدماته أو على الأقل بالحصول على مقابل مالي يلبي طموحاته، ما يبقي المفاوضات في حالة جمود مؤقت بانتظار خطوة جديدة من إدارة بيلباو أو مراجعة سعودية لموقفها خلال الأيام المقبلة.

ويُذكر أن لابورت، الذي انضم إلى النصر قادمًا من مانشستر سيتي، لم يتمكن من حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفريق خلال الموسم الماضي، وسط تقارير تربط مستقبله بالرحيل عن الدوري السعودي بعد تجربة لم تلبِ طموحات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.