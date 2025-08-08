الحكم فى قضية ضرب سيدات المنصورة.. في هذا الموعد

تصدر محكمة جنح قسم ثانى المنصورة، الثلاثاء المقبل 12 أغسطس 2025، النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدات المنصورة.

تعود احداث القضية الى تعرض عدد من السيدات للضرب على يد اثنين أشقاء مؤجرين عند السيدات فى مدينة المنصورة، بسبب امتناعهم عن سداد قيمة الايجار الشهري وقيامهم بتحرير ايصالات مزورة مما دفع السيدات برفع قضية بالتزوير وهو ما ادي إلى قيام المتهمين و والدهم بالتربص بالسيدات والاعتداء عليهم، أثناء تواجدهم بمدخل العمارة وتم تصوير واقعة الاعتداء من خلال كاميرات موجودة بالعمارة وهي ما أثارت غضب العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

قامت الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام وتم تحديد الحبس لمدة 15 يوم ثم أحيلوا إلى المحكمة والتى قررت تأجيل النطق بالحكم فى القضية مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكم إلى مرافعه هيئه دفاع المجنى عليهم وطلبهم بتوقيع أقصى العقوبه المقرره فى الجرائم الواردة بقيد ووصف النيابه العامه من بلطجة واستعراض قوه واحتجاز وتعدى بالضرب، واصدرت هيئه المحكمه قرار بحجز الدعوى للحكم لجلسه 12 اغسطس القادم مع استمرار حبس المتهمين.

وقد كشفت هيئة الدفاع عن المجني عليهم بأن حتى الآن السيدات لم تجلس فى منزلهم خوفا من وجود باقي أفراد أسرة المتهمين داخل المنزل ودائمين التردد عليهن.