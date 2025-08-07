قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يكشف تفاصيل جلسة محمد يوسف بلاعبي الأهلي قبل انطلاق الدوري
الجيش الإسرائيلي يعرض خطط احتلال غزة ونتنياهو يدرس تحركًا تدريجيًا بتنسيق دولي
اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادي.. ماذا وجد العلماء؟
تعرف على غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص
غادة إبراهيم تخرج عن صمتها: سيجارة واحدة أطاحت بدوري مع أحمد زكي
بايرن ميونيخ يلقن توتنهام درسًا قاسيًا برباعية نظيفة قبل كأس السوبر الأوروبي
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تعلن عن مصنع جديد في اليابان

تويوتا
تويوتا
صبري طلبه

كشفت تويوتا موتورز اليابانية، عملاق مجال تصنيع السيارات، عن الاستعداد لإنشاء مصنع جديد في وسط اليابان لتجميع السيارات، وتواصل العلامة العريقة من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن الكشف عن هذا القرار.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في اليابان منذ عام 2012، ونتحدث هنا عن تويوتا، ولكن تظل مصانع العلامة اليابانية بمثابة مؤسس الصناعة في اليابان، حيث قدمت خلال رحلتها الرائدة عدد كبير من الطرازات.

تويوتا تعلن عن مصنع جديد في اليابان

على الرغم من الكشف عن استعداد تويوتا لإطلاق مصنعها، وهي خطوة جديدة حيث أن آخر خط تجميع تم تدشينه في اليابان يعود إلى أكثر من عقد، إلا أن تويوتا لم تكشف بعد عن الإصدارات التي سيتم تصنيعها في هذا المصنع.

وتعزز تويوتا من مكانتها في السوق الياباني، حيث تحافظ على استراتيجية إنتاج ثابتة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين وحدة سنويا، مما يجعلها واحدة من أقوى مصنعي السيارات ليس في اليابان فقط، بل حول العالم.

وتريد تويوتا أن تستمر في فرض سيطرتها داخل السوق المحلي، من خلال تحديث البنية التحتيه للمصانع، والادخال الجديد لخطوط تصنيع، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي تقدمة، سواء من خلال السيارات الهجينة، أو مستقبل السيارات التي تنتجها بشكل عام.

تويوتا موتورز تويوتا موتورز تويوتا موتورز اليابانية سيارات تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

غزة

برلماني يندد بقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

الادوية

برلماني: تصنيع 91% من أدوية المصريين محليًا إنجاز يقلل فاتورة الاستيراد

رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: القاهرة بوابة استقرار السودان

بالصور

صائم وعشوائي.. اعرف نسب السكر في الدم الطبيعية

اختبارات السكر
اختبارات السكر
اختبارات السكر

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد