كشفت تويوتا موتورز اليابانية، عملاق مجال تصنيع السيارات، عن الاستعداد لإنشاء مصنع جديد في وسط اليابان لتجميع السيارات، وتواصل العلامة العريقة من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن الكشف عن هذا القرار.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في اليابان منذ عام 2012، ونتحدث هنا عن تويوتا، ولكن تظل مصانع العلامة اليابانية بمثابة مؤسس الصناعة في اليابان، حيث قدمت خلال رحلتها الرائدة عدد كبير من الطرازات.

تويوتا تعلن عن مصنع جديد في اليابان

على الرغم من الكشف عن استعداد تويوتا لإطلاق مصنعها، وهي خطوة جديدة حيث أن آخر خط تجميع تم تدشينه في اليابان يعود إلى أكثر من عقد، إلا أن تويوتا لم تكشف بعد عن الإصدارات التي سيتم تصنيعها في هذا المصنع.

وتعزز تويوتا من مكانتها في السوق الياباني، حيث تحافظ على استراتيجية إنتاج ثابتة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين وحدة سنويا، مما يجعلها واحدة من أقوى مصنعي السيارات ليس في اليابان فقط، بل حول العالم.

وتريد تويوتا أن تستمر في فرض سيطرتها داخل السوق المحلي، من خلال تحديث البنية التحتيه للمصانع، والادخال الجديد لخطوط تصنيع، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي تقدمة، سواء من خلال السيارات الهجينة، أو مستقبل السيارات التي تنتجها بشكل عام.