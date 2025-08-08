قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس
الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية
أدعية من القرآن.. رددها في صباح يوم الجمعة لسكينة النفس وراحة البال
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه
مرتبطون بأجندات .. مستشار الرئيس الفلسطيني يفتح النار على المتظاهرين ضد مصر
سعر أقل دولار اليوم 8-8-2025
سما المصري تبتهل إلى الله ليلة الجمعة: اللهم ابعد عني شياطين الإنس
زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

فرح حفل زفاف شاب السرطان
فرح حفل زفاف شاب السرطان
الغربية أحمد علي

شهدت قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حالة من السعادة والبهجة الغامرة بين الأسر والعائلات، عقب مشاركة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية في حضور حفل زفاف الشاب أحمد ياسر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإهدائه بوكيه علي طريقة فيلم زواج بقرار جمهوري .

محافظ الغربية يهدي بوكيه الرئيس السيسي 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل بوكية ورد إلى حفل زفاف الشاب أحمد ياسر المسيري الذي كان أصيب بالسرطان وهو طفل صغير .

حكاية عريس قرية مشلة


وكانت وسائل الإعلام والصحافة نشرت عن معاناة الطفل أحمد ياسر المسيري من مرض السرطان وهو طفل صغير وبعدها قابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القصر الجمهورى.

نشأة الإصابة بالسرطان ودعم رئيس الجمهورية 

وكان أحمد ياسر المسيرى في ذاك الوقت اشتهر اعلاميا بـ"طفل السرطان" واحد من أبناء قرية مشلة التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، وهو الذى قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2015 وعمرة 6 سنوات، وكان أحمد وقتها مصابا بسرطان الدم ويخضع للعلاج بمستشفى 57357 لعلاج الأطفال .

الرئيس السيسي يهدي بوكيه ورد وينيب محافظ الغربية لحضور حفل زفاف طفل سرطان الغربية

