زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

شهدت قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حالة من السعادة والبهجة الغامرة بين الأسر والعائلات، عقب مشاركة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية في حضور حفل زفاف الشاب أحمد ياسر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإهدائه بوكيه علي طريقة فيلم زواج بقرار جمهوري .

محافظ الغربية يهدي بوكيه الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل بوكية ورد إلى حفل زفاف الشاب أحمد ياسر المسيري الذي كان أصيب بالسرطان وهو طفل صغير .

حكاية عريس قرية مشلة



وكانت وسائل الإعلام والصحافة نشرت عن معاناة الطفل أحمد ياسر المسيري من مرض السرطان وهو طفل صغير وبعدها قابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القصر الجمهورى.

نشأة الإصابة بالسرطان ودعم رئيس الجمهورية

وكان أحمد ياسر المسيرى في ذاك الوقت اشتهر اعلاميا بـ"طفل السرطان" واحد من أبناء قرية مشلة التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، وهو الذى قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2015 وعمرة 6 سنوات، وكان أحمد وقتها مصابا بسرطان الدم ويخضع للعلاج بمستشفى 57357 لعلاج الأطفال .