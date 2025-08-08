عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين

كشف الفلسطيني عدي الدباغ، المنضم حديثًا لصفوف نادي الزمالك، عن تفاصيل الدور الذي لعبه مواطنه حامد حمدان، لاعب وسط نادي بتروجيت، في إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وأكد الدباغ في تصريحاته لقناة الزمالك أن حامد حمدان كان داعمًا قويًا له قبل التوقيع، حيث قال: “حامد حمدان تحدث معي وشجعني كثيرًا على اتخاذ هذه الخطوة المهمة في مسيرتي”.



أمنية خاصة بضم حامد حمدان

أشاد الدباغ بإمكانات مواطنه، مؤكدًا أنه يتمنى انضمامه إلى الزمالك في المستقبل القريب. وأضاف: “حامد يملك قدرات هجومية كبيرة، وسيكون إضافة قوية للفريق إذا أتيحت له الفرصة”، مشددًا على أن وجوده إلى جانبه في الفريق سيشكل قوة إضافية على الصعيدين الفني والمعنوي.



شرف تمثيل فلسطين

وتطرق المهاجم الجديد للفريق الأبيض إلى مشواره الدولي مع منتخب فلسطين، حيث أبدى فخره الكبير بارتداء قميص المنتخب الوطني. وقال: “تمثيل منتخب فلسطين شرف لا يضاهيه شيء، وأنا الهداف التاريخي للمنتخب، وهذا اللقب يجعلني أكثر حرصًا على مواصلة التطور وتقديم الأفضل”.

حلم الوصول إلى كأس العالم

واختتم الدباغ تصريحاته بالتأكيد على طموحاته الكبيرة على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن هدفه الأسمى هو قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم. وأضاف: “أحلم بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأتمنى أن أكون خير سفير لبلدي فلسطين من خلال مشواري مع نادي الزمالك”



