شاهد لقطات خاصة من توقيع عدي الدباغ وكواليس مميزة داخل الزمالك

أتم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ إجراءات انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد توقيعه على عقود الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التوقيع في حضور مسؤولي القلعة البيضاء، وسط أجواء إيجابية وكواليس مميزة تم توثيقها بعدد من اللقطات الحصرية، والتي أظهرت لحظة توقيع اللاعب، ورد فعله الأول، وانطباعاته بعد انضمامه إلى الزمالك.

ويستعد الدباغ للمشاركة في تدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث يعول عليه الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة.