عدي الدباغ: الزمالك ناد عظيم.. هدفي حصد البطولات وإسعاد الجماهير

أعرب اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بارتداء قميص القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الدوري المصري يُعد من أفضل الدوريات في قارة إفريقيا، مؤكدًا عزمه على ترك بصمة قوية والمساهمة في عودة الزمالك لمنصات التتويج.

وكان الزمالك قد أعلن رسميًا التعاقد مع الدباغ قادمًا من شارلروا البلجيكي بعقد يمتد لـأربعة مواسم، ضمن تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كواليس المفاوضات والانضمام للزمالك

وتحدث الدباغ في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، كاشفًا كواليس المفاوضات قائلاً:"جون إدوارد كان أول من تواصل معي، ومنذ تلك اللحظة شعرت أن هناك مشروعًا حقيقيًا داخل الزمالك".

وأضاف:"المفاوضات لم تستغرق سوى 3 أيام، وكان الزمالك أكثر نادٍ جاد معي، شعرت بالراحة بسبب الأجواء داخل الفريق، وتواصلت مع اللاعب عمرو فرج الذي نصحني بالانضمام".

كما أشار إلى أنه تحدث مع المدرب فيريرا قبل التوقيع، حيث استفسر الأخير عن مدى جاهزيته الفنية والبدنية.

أكد الدباغ على تقديره لقيمة الزمالك التاريخية قائلًا:"الزمالك من أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، وتاريخه يجعل المسؤولية مضاعفة عليّ، وجمهوره عظيم ومتعطش للبطولات".

وتابع:"أنا جاهز بدنيًا وفنيًا للمشاركة في مواجهة سيراميكا كليوباترا، وأتطلع لتحقيق لقب الدوري المصري، خاصة أنه غائب منذ سنوات عن الفريق".

وأردف:"الدوري المصري من أفضل الدوريات في إفريقيا، والزمالك يحظى بشعبية ضخمة في فلسطين، وسأبذل قصارى جهدي لإسعاد هذه الجماهير".