مدير التعاقدات الجديد يبدأ مهامه بالتجديد مع لاعب الزمالك

استهل عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات الجديد في نادي الزمالك، مهام عمله في القلعة البيضاء بالتواصل مع المدافع الشاب علي عبد المجيد من أجل مناقشة ملف تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل.

عرض أوروبي لعلي عبد المجيد

وخلال حديثه مع إسماعيل، كشف اللاعب الشاب عن تلقيه عرضًا خارجيًا من أحد الأندية الألبانية، عن طريق وكيل أعماله، مؤكدًا أنه يدرس العرض بجدية في ظل رغبته في خوض تجربة احترافية مبكرة خارج مصر.

الزمالك يتمسك باللاعب ويرغب في التجديد

ورغم العرض الأوروبي، تمسك عبد الرحمن إسماعيل باستمرار اللاعب داخل صفوف الفريق، وأبلغه برغبة الزمالك في تجديد عقده لمدة خمس سنوات قادمة، في ظل الاقتناع بقدراته الفنية واعتباره أحد المواهب الصاعدة داخل النادي، والتي يعول عليها الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

موقف اللاعب لم يُحسم بعد

ورغم التواصل الإيجابي بين الطرفين، ما تزال الأمور معلقة، خاصة أن اللاعب يفكر بجدية في خطوة الاحتراف الخارجي، معتبرًا أنها قد تكون فرصة مناسبة له في هذا التوقيت من مسيرته الكروية.

قرار حاسم خلال الأيام المقبلة

من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة حاسمة بين إدارة الزمالك واللاعب لحسم مصيره النهائي، سواء بالاستمرار داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، أو خوض تجربة احترافية خارجية، في ظل رغبة النادي في تأمين مستقبله الكروي والاستفادة من خدماته لأطول فترة ممكنة



