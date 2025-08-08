قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام
9 كلمات تقضي حاجتك يوم الجمعة.. داوم عليها
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس
الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية
أدعية من القرآن.. رددها في صباح يوم الجمعة لسكينة النفس وراحة البال
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام

غزة
غزة
أخبار العالم

أعربت الأمم المتحدة، عبر مسؤول رفيع المستوى، عن موقف حاسم ضد أي تصعيد محتمل للحرب في غزة، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تحمل تبعات إنسانية كارثية.

ففي جلسة طارئة أمام مجلس الأمن، وصف مساعد أمين عام الأمم المتحدة، ميروسلاف يينكا، التقارير التي تشير إلى نيّة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية ليشمل كامل القطاع بـ”المدهشة والخطيرة”، محذراً من أن هذه الخطوة قد تدمّر ما تبقى من أمل في تحقيق السلام، وتعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين، الذين ما زال بعضهم بين أيدي حماس، لمخاطر جسيمة، وفقا لـ رويترز

كما شدّد يينكا على ضرورة بقاء غزة جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية، ضمن إطار القانون الدولي، وهو تأكيد ينسجم مع رؤى الأمم المتحدة لحل تفاوضي شامل ومستدام 

على الصعيد ذاته، حذّرت الصين، خلال الجلسة ذاتها، من أن توسيع نطاق العمليات العسكرية لا يفاقم معاناة المدنيين فحسب، بل يهدّد الاستقرار في المنطقة بأسرها، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والتوجه نحو مسار سياسي فاعل 

الموقف الدولي لم يقتصر على التحذير، بل امتد إلى دعم فعال لحل الدولتين، من خلال قرارات وإعلانات دولية. فقد عبّر أكثر من ١٢٥ دولة، خلال مؤتمر دولي عقد في تنزانيا، عن دعمها لحل الدولتين، وطالبت بإنهاء الحرب في غزة، ووضع خارطة طريق سلمية تنسجم مع احترام القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

من جانب آخر، تحركت الأمم المتحدة على الجبهتين السياسية والإنسانية؛ إذ طالب الجمعية العامة بإنهاء الحصار عن غزة، وفتح المعابر كافة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وسط دعوات متكررة لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني 

تعقيدات المشهد وتحذيرات مؤلمة
بيانات الأمم المتحدة تبرز هشاشة الوضع الإنساني في غزة، حيث تتنامى الأزمة، وتتعاظم معاناة المدنيين بسبب نقص الطعام والدواء، وتدمير البنى التحتية، واستمرار النزوح الداخلي المستمر 

وفي خضم هذه المشهدية القاتمة، يشير يينكا إلى أن التوترات الجديدة لا تُفاقم الجراح فحسب، بل تقوّض فرصًا حقيقية لإطلاق عملية سلام تُنهي سنوات النزاع والدمار.

الأمم المتحدة غزة مجلس الأمن إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

ترشيحاتنا

بيراميدز

قائمة بيراميدز في مواجهة وادي دجلة بالدوري

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 7-8-2025

خلال الاجتماع

وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد