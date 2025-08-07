أكدت وكالة أونروا، أنه لا يمكن لأربع نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات في غزة أن تحل محل استجابة إنسانية منسقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت أونروا: ندعو إلى إفساح المجال لوكالات الأمم المتحدة لاستئناف نشاطها في غزة.

وفي وقت سابق، قدم وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيلما تسجيليا بعنوان: "يحتفظون بدليل الجريمة.. أطفال غزة في متاهة الحرب فاقدين القدرة على الحياة"، تضمّن مشاهد واقعية مؤلمة لأطفال من غزة تأثروا بالحرب، وقد تكون بعض اللقطات صادمة نفسيًا للمشاهدين.

