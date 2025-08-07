استهداف طالبي المساعدات.. الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن القطاع يشهد أوضاعًا إنسانية مأساوية، إذ أعلنت المستشفيات صباح اليوم وفاة أربعة أطفال نتيجة سوء التغذية، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية الحادة رغم محاولات إدخال المزيد من المساعدات.

وأشار أبو كويك، في مداخلة مباشرة من مدينة غزة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الساعات الأخيرة شهدت تراجعًا طفيفًا في الأسعار، مقارنة بالأيام الماضية، إلا أنها ما زالت مرتفعة بشكل كبير عن مستويات ما قبل الحرب، ما يجعل كثيرًا من العائلات غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن عدد الشهداء منذ فجر اليوم بلغ 26 شهيدًا، من بينهم تسعة استُهدفوا أثناء انتظارهم المساعدات في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح، قرب مراكز التوزيع الأمريكية.

كما أُعلن عن انتشال أربعة جثامين من منطقة محور "نتساريم" في أقصى جنوب غرب مدينة غزة، كانوا قد استشهدوا خلال الأيام الماضية، ووصلت جثامينهم إلى مستشفى "الشفاء" مؤخرًا.

وفي منطقة "جباليا البلد"، استُهدفت مجموعة من المواطنين بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد أربعة آخرين، فيما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على شقتين سكنيتين في مخيم الشاطئ، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح متوسطة.