وفاة 4 حالات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعبر منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم قالت الوزارة : "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلًا".

يُشار الي ان الوزارة أكدت أن

وحذرت الوزارة الفلسطينية من استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

جدير بالذكر ان سكان قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة يواجهون أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، في ظل استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس الماضي.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرا من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في غزة بين شهري مارس ويونيو، نتيجة النقص الحاد في الإمدادات.