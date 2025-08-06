وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لإنهاء أزمة غزة ووقف المجاعة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الأزمة الإنسانية في غزة ومواجهة خطر المجاعة.

حوكمة البحر الأحمر للدول المشاطئة فقط

وأوضح الوزير أن إدارة وحوكمة البحر الأحمر تقتصر على الدول التي تطل عليه فقط، مشددًا على احترام السيادة الإقليمية.

رفض عسكرة البحر الأحمر

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر التام لأي محاولات لعسكرة البحر الأحمر، حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا إلى ضرورة فتح معابر قطاع غزة لتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون فرض أية شروط تعيق وصولها.