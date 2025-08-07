قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
توك شو

قافلة زاد العزة تواصل دخول غزة لليوم العاشر رغم تعقيدات الاحتلال

محمد البدوي

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن قافلة "زاد العزة" التي يسيرها الهلال الأحمر المصري، واصلت دخولها إلى قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

 

تدمير الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح في مداخلة عبر الهواء مباشرة، مع الإعلامية آية لطفي، أن الفوج العاشر من القافلة تحرك صباح اليوم من الأراضي المصرية، حيث توجهت مئات الشاحنات إلى منفذ كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية حاليًا، بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وأشار عبد المنعم إلى أن عددًا من الشاحنات ما زال يخضع لعمليات التفتيش والمراجعة من قبل الجانب الإسرائيلي، بينما بدأت شاحنات أخرى في الخروج من المعبر بعد تفريغ حمولتها.

وأكد أن سلطات الاحتلال لا تزال تتبع إجراءات معقدة تعرقل دخول المساعدات، ما أدى إلى رفض دخول بعض الشاحنات التي اضطرت إلى العودة محمّلة من حيث أتت، سواء إلى محيط معبر رفح أو إلى المنطقة اللوجستية التي خصصتها الدولة المصرية لتجهيز المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن هذه المساعدات يتم إرسالها عبر مينائي العريش البحري والجوي، اللذين خصصتهما القيادة السياسية المصرية لاستقبال الدعم المرسل من الدول الصديقة، ليُعاد تجهيزه عبر مؤسسات الدولة، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، قبل تنسيقه مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخالها إلى غزة.

وأكد أن الجهود المصرية مستمرة، في ظل مجاعة خانقة وحرب إبادة جماعية يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن عشرات الشاحنات لا تزال تصطف خلفه مباشرة، في انتظار السماح لها بالمرور إلى كرم أبو سالم، بالتناوب مع الشاحنات العائدة من هناك.

