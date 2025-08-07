قافلة زاد العزة تواصل شق طريقها من مصر إلى غزة

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن قافلة "زاد العزة" التي يسيرها الهلال الأحمر المصري، واصلت دخولها إلى قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأوضح في مداخلة عبر الهواء مباشرة، مع الإعلامية آية لطفي، أن الفوج العاشر من القافلة تحرك صباح اليوم من الأراضي المصرية، حيث توجهت مئات الشاحنات إلى منفذ كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية حاليًا، بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وأشار عبد المنعم إلى أن عددًا من الشاحنات ما زال يخضع لعمليات التفتيش والمراجعة من قبل الجانب الإسرائيلي، بينما بدأت شاحنات أخرى في الخروج من المعبر بعد تفريغ حمولتها.

وأكد أن سلطات الاحتلال لا تزال تتبع إجراءات معقدة تعرقل دخول المساعدات، ما أدى إلى رفض دخول بعض الشاحنات التي اضطرت إلى العودة محمّلة من حيث أتت، سواء إلى محيط معبر رفح أو إلى المنطقة اللوجستية التي خصصتها الدولة المصرية لتجهيز المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن هذه المساعدات يتم إرسالها عبر مينائي العريش البحري والجوي، اللذين خصصتهما القيادة السياسية المصرية لاستقبال الدعم المرسل من الدول الصديقة، ليُعاد تجهيزه عبر مؤسسات الدولة، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، قبل تنسيقه مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخالها إلى غزة.

وأكد أن الجهود المصرية مستمرة، في ظل مجاعة خانقة وحرب إبادة جماعية يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن عشرات الشاحنات لا تزال تصطف خلفه مباشرة، في انتظار السماح لها بالمرور إلى كرم أبو سالم، بالتناوب مع الشاحنات العائدة من هناك.