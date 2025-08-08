إلهام شاهين: الدورة المقبلة للمهرجان المصري الأمريكي مهداة لعادل إمام

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها برئاسة الدورة الرابعة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، مؤكدة فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الذي يحتفي بالإبداع ويكرّم رموز الثقافة والفن.

وكتبت شاهين، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك":

"تشرفت برئاسة الدورة الرابعة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وأتمنى كل النجاح للدورة الخامسة القادمة، التي ستكون مهداة لنجم نجوم الوطن العربي الفنان الكبير عادل إمام".

كما هنأت الشباب الفائزين بجوائز المهرجان، وقدمت التهنئة أيضًا للمكرمين من رموز الفن والثقافة، قائلة: "ألف مبروك للشباب الفائزين بالجوائز، ومبروك للأساتذة الكبار المكرمين: د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أ. الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، الكاتبة الصحفية الكبيرة أ. آمال عثمان، والناقدة القديرة أ. ماجدة موريس".

واختتمت منشورها بتوجيه التحية للمكرمين، مؤكدة أنهم "شخصيات مثقفة مؤثرة في الفن بفكرهم التنويري الواعي"، معربة عن محبتها واحترامها للجميع.