انطلاق الدوري المصري.. طريقة تحديد البطل وعدد الهابطين في الموسم الجديد

تنطلق اليوم وسط حالة من الاهتمام الشديد النسخة 67 من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم ووسط تطلعات وآمال وأحلام كبيرة بموسم قوي مليء بالاثارة والندية والتشويق بين الأندية المنافسة خاصة وأن تلك النسخة ستكون أستثنائية وستشهد مشاركة اكبر عدد من الفرق في موسم واحد بالمسابقة بتواجد 21 فريقا.

وتزيد عدد الأندية المشاركة في المسابقة من حدة المنافسة وتجعل الجميع ينتظر المباريات بشغف وترقب كبير وتدخل الأندية المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب وأثبات الذات لها وتحقيق النجاح الذي يليق بالجماهير.

وتشهد النسخة الجديد من الدوري مشاركة 21 فريقا بعد قرار رابطة الأندية الموسم الماضي إلغاء الهبوط مع اعتماد صعود ثلاثة فرق من الدرجة الثانية مع الالتزام بخريطة طريق في النسخة الثلاثة للدوري الممتاز بداية من الدوري الجديد غدا للعودة مرة أخري بالنظام القديم بمشاركة 18 ناديا.

ومن المنتظر أن تهبط 4 أندية من الدوري الجديد مع صعود ثلاثة أندية ليكون الدوري الموسم المقبل مكونا من 20 فريق مع هبوط 4 فريق وصعود ثلاثة علي أن يكون الدوري الموسم بعد المقبل مكونا من 19 فريق ثم يهبط 4 فرق مع صعود ثلاثة ليكون 18 فريقا.

وستلعب النسخة الجديدة من الدوري بنظام دوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق 20 مباراة تنتهي من خلالها تلك المرحلة في شهر مارس من العام المقبل ثم يتم تقسيم المرحلة الثانية إلي مجموعتين تتنافس أول 7 فرق في الترتيب علي اللقب بنظام دوري من دور واحد بينما في المجموعة الثانية تتنافس الأندية من المركز الثامن وحتي الـ21 علي البقاء في المسابقة وتلعب أيضا المجموعة مباريات من دور واحد.