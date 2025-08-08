قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إعلام إسرائيلي لـ نتنياهو: العمليات في غزة بطريقتها الحالية فاشلة

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن نتنياهو، قال إن العمليات في غزة بطريقتها الحالية فاشلة ولم تؤد إلى إعادة المحتجزين.


وجاء أيضًا أن وزراء في المجلس المصغر أكدوا أن عملية مركبات جدعون لم تحقق أهدافها.
 

وأعلنت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن رئيس أركان جيش الإسرائيلي إيال زامير  بأن  وحدات الاحتياط تعاني حالة إرهاق وسيكون للأمر تداعيات ملموسة وصعبة.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي -بحسب المصدر ذاته -  سيكون صعبا على القوات السيطرة طويلة الأمد في غزة.

من جانبه ؛ بين رئيس حزب إسرائيل بيتنا ان قرار مجلس الوزراء يثبت أن قرارات الحياة والموت تتخذ خلافا لاعتبارات الأمن وأهداف الحرب.

وقال  مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة

وذكر مكتب نتنياهو ان الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق ان الهدف من عملية احتلال مدينة غزة إجلاء جميع المدنيين من المدينة إلى المخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر المقبل.

