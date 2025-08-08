قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

وقعت وزارتا النقل والأوقاف، بروتوكول تعاون ، بهدف دعم الأنشطة التوعوية والدعوية الخاصة بأخلاقيات استخدام الطرق والتعامل مع وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها، بما يُسهم في المحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية الإيجابية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، وتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، وتبادل المواد العلمية والمحتوى الرقمي بين الجانبين.

في إطار تعزيز وتكامل الجهود بين أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية لنشر الوعي المستنير، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، ومعالجة القضايا التي تمس الواقع اليومي للمواطن المصري، وتحت شعار “صحح مفاهيمك – سلامتك تهمنا”.

وقّع البروتوكول لبمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية – وزير الصناعة والنقل؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

واستُهل اللقاء بكلمة ألقاها الفريق مهندس كامل الوزير، رحّب فيها بالدكتور أسامة الأزهري، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف التوعوي والتنويري في بناء الوعي وترسيخ القيم، مؤكّدًا أن الخطاب الديني الرشيد له أثر بالغ في توجيه السلوك العام، سواء داخل المسجد أو حتى في محيط المؤسسات الخدمية، مشيرًا إلى أهمية الربط بين القيم الدينية والسلوك المجتمعي في مرافق النقل والمواصلات.

كما أشاد الوزير بدور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في المشاركة في التوعية بمختلف الوسائل، بما يُسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة المملوكة للشعب، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل للتعاون مع كافة الجهات والوزارات والمؤسسات، للتصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل والمواصلات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

وأضاف أن التصدي للظواهر السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق، مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن، وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الأمان، وعدم الالتزام بالحارات المرورية، وبالمسافات الآمنة بين السيارات، وإلقاء المخلفات على الطريق، والسير بسرعات زائدة، والسير عكس الاتجاه، والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات، وكذلك السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض في مرفق السكك الحديدية، مثل اقتحام المزلقانات، وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة لذلك، مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وقذف الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين، سيكون من خلال أنشطة وندوات دعوية وتوعوية مركّزة مشتركة، بالإضافة إلى توظيف المنصات الإعلامية والرقمية للوزارتين في بث محتوى مرئي ومسموع يعزّز السلوك الإيجابي، ويواكب التطورات المجتمعية، ويعكس قيم الانتماء والمسئولية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الطرفين لمتابعة التنفيذ، وتقييم الأداء، وتحديد البرامج المستهدفة والأنشطة المشتركة.

من جانبه، أكّد الدكتور أسامة الأزهري أن هذا التعاون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتطلّب تضافر الجهود وتكامل مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الفكرية والقيمية التي يواجهها المجتمع. وأضاف أن وزارة الأوقاف تعمل على غرس السلوكيات الرشيدة في الإنسان المصري، ليكون نزيهًا، غيورًا على وطنه، وصانعًا لمستقبله، ومستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «أعطوا الطريق حقَّه»، ومشيرًا إلى أن المبادئ النبوية تضع قواعد دقيقة لآداب الطريق والانضباط العام.

وأوضح أن البروتوكول يتضمن دمج أنشطة مبادرة "صحح مفاهيمك" داخل مرافق النقل، حيث تعالج المبادرة (45) قضية فكرية وسلوكية، منها: الالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام حزام الأمان، وآداب الطريق، وغير ذلك. وقد نُفّذت المبادرة بالتنسيق مع (15) وزارة وهيئة وطنية.

كما أشار إلى كتابه "الشخصية المصرية: خطوات على طريق استعادة الثقة"، باعتباره مرجعًا في فهم وتحليل السلوك العام المصري.

النقل والأوقاف القيم الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

ارشيفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

إطلاق مسابقة صيفك رقمي ومبادرة ابدأ مشروعك لتأهيل طلاب المدارس في التكنولوجيا وريادة الأعمال

الأنبا عمانوئيل عياد

مطران إببارشية طيبة يهنئ مدير أمن الأقصر بتجديد الثقة

الأنبا إرميا

الآلام في حياة القديسة مريم| عظة الأنبا إرميا بكنيسة العذراء بشبين الكوم

بالصور

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

فورد
فورد
فورد

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد