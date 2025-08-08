إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأرض الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ على مساحة قيراط ونصف بزمام قرية شنو، وذلك في المهد وقبل تفاقم المخالفة.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي الفوري لأي تعديات عليها.

جاءت الإزالة بحضور لجنة من الزراعة والجهات المعنية، وبمشاركة مسؤولي الجمعية الزراعية بقرية الحمراوي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار التعدي.

وفي سياق متصل، أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات تعدٍ في المهد والتعامل الحاسم معها، في إطار الجهود المبذولة لحماية الأراضي الزراعية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة.