إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مسيرة إسرائيلية تشن غارة على طريق الأوتوستراد بلبنان

لبنان
لبنان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مسيرة إسرائيلية تشن غارة على سيارة على طريق الأوتوستراد قرب بلدة أنصارية في جنوب لبنان .

وأوضحت القناة أن هناك شهيد جراء قصف الاحتلال طريق الجنوب في منطقة أنصارية جنوبي لبنان.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة فى لبنان ، مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين كحصيلة أولية؛ إثر الغارة الإسرائيلية بمسيرة على طريق المصنع فى مدينة زحلة.


وكانت مسيرة إسرائيلية، قد ألقت فى وقت سابق من اليوم، 3 قنابل صوتية على أطراف بلدة الوزانى بقضاء مرجعيون فى محافظة النبطية جنوب لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فى لبنان؛ والتى دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتى خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلاً و508 جرحى.

لبنان القاهرة الإخبارية مسيرة

