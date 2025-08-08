قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام من 12 صباحًا حتى 6 صباحًا يوميًا.

بدأت عملية الغلق الكلي من فجر يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025 وتستمر حتى صباح الأحد 10 أغسطس 2025، في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا يوميًا؛ في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من أعمال مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر".
وتضمنت الخطة المرورية تنفيذ تحويلات على مرحلتين لتسهيل الحركة على النحو التالي:

المسار البديل الأول:

تحويل حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في الوصول إلى ميدان لبنان، للدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني: 

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع اللافتات الإرشادية والإنذارية بمحيط الأعمال، لضمان سلامة المواطنين، خلال فترة تنفيذ المشروع.

