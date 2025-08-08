طرح فيلم إسعاف علي نتفلكس في هذا الموعد

أعلنت منصة نتفلكس عن طرح الفيلم السعودي" اسعاف" يوم 22 من الشهر الجاري، بعد أسابيع من رفعه من السينما السعودية.

فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية للفنانة المصرية بسمة داود في المملكة العربية السعودية وتقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض وتجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.

فيلم "إسعاف" بطولة إبراهيم الحجاج، ومحمد القحطاني، وبسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم حسن عسيري وفيصل الدوخي، وأحمد فهمي، وعلي إبراهيم، ولطيفة المقرن، وفهد البتيري، ونيرمين محسن، ومهدي الناصر، وسعيد الصالح، ومهند الصالح، وبندريتا، ومن إخراج كولين توج.

قصة فيلم إسعاف

يجسد الفيلم روح العمل الجماعي والتحديات التي يواجهها المسعفون يوميًا، وسط أجواء مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تعزز الجانب الإنساني في هذه المهنة، ويعد فيلم "إسعاف" خطوة جديدة ومهمة في مجال الإنتاج السينمائي العربي المشترك، إذ يمهد لآفاق أوسع في التعاون بين السعودية ومصر في مجال صناعة الأفلام السينمائية، ما يجعله علامة بارزة للأعمال السينمائية العربية المعاصرة.