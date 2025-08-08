ليست المهارة الفردية وحدها.. معايير التقييم في جائزة الكرة الذهبية 2025

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، الإعلان عن هوية الفائز بـ جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تعد الأرفع شأنا على مستوى الجوائز الفردية في عالم المستديرة، والتي تقدمها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

جائزة الكرة الذهبية 2025

وفي خطوة تمهيدية لهذا الحدث المرتقب، كشفت المجلة يوم الخميس عن القائمة الرسمية للمرشحين الـ30 للفوز بالجائزة، على أن يتم الإعلان عن اللاعب المتوج يوم 22 سبتمبر المقبل.

معايير التقييم في جائزة الكرة الذهبية 2025

رغم أن الأداء الفردي يظل محوريا، إلا أن مجلة فرانس فوتبول أوضحت أن اختيار الفائز لا يعتمد على التألق الفردي فقط، بل يستند إلى مجموعة من المعايير الفنية والأخلاقية.

وتتضمن أبرز معايير التقييم:

-الأداء الحاسم داخل الملعب على مدار الموسم.

-المساهمة المباشرة في تحقيق الألقاب مع الأندية أو المنتخبات.

-الالتزام بالروح الرياضية، واللعب بنزاهة وانضباط.

آلية التصويت مشاركة صحفية عالمية

يحدد الفائز عبر نظام تصويت يشارك فيه 100 صحفي من مختلف دول العالم، يمثلون الدول الأعلى تصنيفا وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويختار كل صحفي خمسة لاعبين بحسب الأفضلية، بحيث يحصل الأول على 6 نقاط، والثاني على 4، والثالث 3، والرابع 2، والخامس نقطة واحدة، ويتوج بالجائزة اللاعب الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بعد فرز الأصوات.

وتحتسب تقييمات اللاعبين خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

وفيما يلي القائمة الكاملة للاعبين الـ30 المرشحين لنيل الجائزة هذا العام:

عثمان ديمبيلي (فرنسا – باريس سان جيرمان)

جود بيلينغهام (إنجلترا – ريال مدريد)

ديزيري دوي (فرنسا – باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا – باريس سان جيرمان)

دينزل دومفريس (هولندا – إنتر ميلان)

سيرهو غيراسي (غينيا – بروسيا دورتموند)

إيرلينغ هالاند (النرويج – مانشستر سيتي)

فيكتور غيوكيريس (السويد – أرسنال / سبورتنغ لشبونة سابقاً)

أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

هاري كين (إنجلترا – بايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين – ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان)

سكوت مكتوميناي (اسكتلندا – نابولي)

كيليان مبابي (فرنسا – ريال مدريد)

نونو مينديز (البرتغال – باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (البرتغال – باريس سان جيرمان)

بيدري (إسبانيا – برشلونة)

كول بالمر (إنجلترا – تشيلسي)

مايكل أوليز (فرنسا – بايرن ميونخ)

رافينيا (البرازيل – برشلونة)

ديكلان رايس (إنجلترا – أرسنال)

فابيان رويز (إسبانيا – باريس سان جيرمان)

فيرجيل فان دايك (هولندا – ليفربول)

فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد)

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

فلوريان فيرتز (ألمانيا – ليفربول / باير ليفركوزن سابقًا)

فيتينا (البرتغال – باريس سان جيرمان)

لامين يامال (إسبانيا – برشلونة).