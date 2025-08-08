الرئاسة الفلسطينية: نرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها بشدة للقرارات الخطيرة التي أقرّها “الكابينت” الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: هذه القرارات ستقود الخطط الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وقررت السلطات الفلسطينية إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم. كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط.