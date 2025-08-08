قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
160 الف جنيه شهرياً.. وظائف خالية بالإمارات لتلك الفئات
محمد كيلاني: الرسول اختار الأيسر دائمًا ونهى عن التشدد في العبادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

 لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة توفت في حادث مروري لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين مصرع أحمد محمد أحمد محمد عيد، 18 عامًا، ومقيم قرية القصر التابعة لمركز الداخلة في انقلاب دراجة نارية بالطريق الواصل بين قريتي " الموهوب" و"القصر "،  وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

