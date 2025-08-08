مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة توفت في حادث مروري لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين مصرع أحمد محمد أحمد محمد عيد، 18 عامًا، ومقيم قرية القصر التابعة لمركز الداخلة في انقلاب دراجة نارية بالطريق الواصل بين قريتي " الموهوب" و"القصر "، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.