الرئيس السيسي: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا، حيث تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق واستمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني.

كما أشاد الرئيس عباس بالمواقف القوية التي تتخذها مصر برفض تهجير الشعب الفلسطيني.