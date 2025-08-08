قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل

حمادة خطاب

اعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري استمرار تلقي  الشركة  لطلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيلة الذي تم اطلاقه  تحت شعار  " سائق واعٍ ... لطريق آمن"  والذي سيتم بدء  تنفيذه  بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى يوم السبت الموافق 16/8/2025

وحيث يأتي اطلاق هذا البرنامج في إطار  تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ووزارة النقل باتخاذ كافة الاجراءات والاليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البرى وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام 

و أكد الفريق   مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  ان إطلاق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقي الاتوبيسات والنقل الثقيل  يأتي  في اطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري مضيفا ان اطلاق هذا البرنامج التدريبى يهدف الى تمكين وتدريب سائقي الاتوبيسات و النقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق وتقليل معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري بالإضافة إلي اتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر. ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة الى  الشباب من اصحاب المؤهلات ( متوسط – فوق متوسط – عليا )  الراغبين فى العمل كسائقين  للاتوبيسات والشاحنات للانضمام لهذا البرنامج والاستفادة من  المميزات العديدة التي يتضمنها البرنامج  حيث يتميز بانه تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم و  سيتم منح المتدرب  شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع توفير فرص للمتدربين  للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – شركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شـركة الاتحاد العربى للنقل البرى ( سوبر جيت ) – شركة أكتا للنقل الجماعى - الشركة المصرية للاتوبيس الترددى – شركة تاكسى العاصمة – شركة النيل لنقل البضائع ) بمرتبات مجزية وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبى الذى سيتم تنفيذه  بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية وفق منهج متكامل يشتمل  على (قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور. الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال. - مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة - التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية) ، كما تحرص الشركة القابضة للنقل البحري والبري على تقديم البرنامج التدريبى  على ايدى نخبة من المدربين المعتمدين .

جدير بالذكر انه سيتم بدء البرنامج التدريبي المجاني بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل  الكائن بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات أمام سوق الجملة - بجوار هيئة النقل العام وذلك يوم السبت الموافق 16/8/2025

،  وانه للتسجيل  والاستعلام : يرجى الاتصال على رقم 01003756385  علما بان أولوية الاشتراك بالبرنامج بأسبقية التسجيل

