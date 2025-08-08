مدحت صالح يتألق في حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

انطلقت فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الثانية والعشرين، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وقد أناب عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية في افتتاح المهرجان الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، ورئيس قطاع التواصل الثقافي، وسط حضور الفنان د. راجح داوود المشرف على مركز الفنون، ورشا عيد مدير مركز الفنون، وعدد من قيادات المكتبة.

بدأت فعاليات المهرجان بحفل للفنان مدحت صالح علي خشبة المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. وقدَّم مدحت صالح خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته، كما أطرب الحضور بأغنيات أخرى لكبار الفنانين، وسط استقبال حافل من الجمهور الذي تفاعل مع أغنيات: "زي ما هي، راجعين يا هوا، إوعي تكون بتحب، جايلكم يالي وحشتوني، حبيبي يا عاشق، أسمر يا أسمراني، البلياتشو، لحظة تاريخية، شوف يا قلبي، يا واحشني رد عليا، النور، المليونيرات، يا جميل يالي هنا، ماشي في ضلها، أنا قلبي إليك ميال، وعدي،" وغيرها من الأغنيات.



جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي تضم ما يقارب من أربعين فعالية فنية وثقافية تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والموسيقيين أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم. بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك ندوات وورش عمل فنية تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.



وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.