قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدحت صالح يتألق في حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح
أحمد بسيوني

انطلقت فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الثانية والعشرين، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وقد أناب عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية في افتتاح المهرجان الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، ورئيس قطاع التواصل الثقافي، وسط حضور الفنان د. راجح داوود المشرف على مركز الفنون، ورشا عيد مدير مركز الفنون، وعدد من قيادات المكتبة.

بدأت فعاليات المهرجان بحفل للفنان مدحت صالح علي خشبة المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. وقدَّم مدحت صالح خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته، كما أطرب الحضور بأغنيات أخرى لكبار الفنانين، وسط استقبال حافل من الجمهور الذي تفاعل مع أغنيات: "زي ما هي، راجعين يا هوا، إوعي تكون بتحب، جايلكم يالي وحشتوني، حبيبي يا عاشق، أسمر يا أسمراني، البلياتشو، لحظة تاريخية، شوف يا قلبي، يا واحشني رد عليا، النور، المليونيرات، يا جميل يالي هنا، ماشي في ضلها، أنا قلبي إليك ميال، وعدي،" وغيرها من الأغنيات. 


جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي تضم ما يقارب من أربعين فعالية فنية وثقافية تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والموسيقيين أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم. بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك ندوات وورش عمل فنية تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.


وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

الاسكندرية مدحت صالح مهرجان الصيف حفل افتتاح مركز الفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

موانئ وجمارك

الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ 39.34 مليون جنيه لمينائي بورسعيد ودمياط

محطتي تنقية مياه

الإسكان: الانتهاء من توسعة وإنشاء محطتي تنقية مياه بالدقهلية وكفر الشيخ

التمثيل التجاري

استعدادا للمنتدى الاستثماري.. اجتماع تنسيقي بمجلس الأعمال المصري الياباني

بالصور

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد