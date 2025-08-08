طبيب أمريكي متطوع بقطاع غزة: الأطفال يجب ألا يكونوا جزءا من الحروب

قال طبيب أمريكي متطوع بقطاع غزة: “رأيت أطفالا توفوا بسبب النقص التام للمستلزمات الطبية والرعاية اللازمة”، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

نقص الرعاية الطبية والاحتياجات الأولية

وأكد على أن الأوضاع في غزة كارثية ما بين نقص الرعاية الطبية والاحتياجات الأولية مثل الطعام والمياه، كما أن هناك إصابات بالأطفال في غزة شملت إطلاق النار المباشر على رؤوسهم.

توفير الحماية الواجبة

وشدد الطبيب الأمريكي على أن الأطفال يجب ألا يكونوا جزءا من الحروب ويجب توفير الحماية الواجبة لهم، كما أن أعداد المصابين من الأطفال تتفاقم وبخاصة على مدار 6 شهور الأخيرة.

قرار الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه؛ قال الدكتور رمزي عودة، أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة جاء بعد نقاشات طويلة داخل "الكابينت" الإسرائيلي استمرت لأكثر من ثلاثة أيام، وانتهى إلى قرار احتلال مدينة غزة على مراحل، بهدف الضغط على حركة حماس للتفاوض وليس لإلحاق هزيمة عسكرية كاملة بها.

وأوضح أن قوة حماس الأساسية تتركز في خان يونس، وأن المقاتلين قد يهربون كما فعلوا سابقًا، مما يصعب على الاحتلال تحقيق انتصار عسكري كامل.

