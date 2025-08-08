قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين

ميرنا جميل
ميرنا جميل
عادل نصار

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنانة الشابة ميرنا جميل، في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، حيث كشفت ميرنا عن كواليس اختفائها من دراما رمضان 2025، رغم تألقها اللافت في موسم 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

وأوضحت ميرنا جميل، أنها كانت قد وقّعت على ثلاثة أعمال للموسم الرمضاني، لكنها فضّلت الانسحاب منها جميعًا بعد تلقيها عرضًا من مخرج كبير للعمل معه حصريًا في مشروع واحد وعدها بأنه سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرتها. إلا أن المشروع لم يكتمل في النهاية، وقالت: "ده كان نصيبي وقدري، وربنا مش بيكتب حاجة غير الخير".

وتحدثت ميرنا عن تجربتها في مسلسل "بيت الرفاعي"، مشيرة إلى أن شخصية "سامية حلويات" التي جسدتها كانت محبوبة من الجمهور، وقرّبتها من الناس في الشارع، ووصفت الشخصية بأنها خفيفة الظل، وعلقت على مشاهدها مع أمير كرارة: "كنت بقول له إنت باشا مصر وموزة مصر".

كما أعلنت ميرنا خلال اللقاء عن مشاركتها في فيلمين جديدين، أحدهما من إنتاج زيد الكردي وإخراج محمود كريم، والآخر كان من المفترض أن يُخرجه الراحل سامح عبد العزيز.

وفي جانب شخصي، قالت ميرنا إنها أصبحت أكثر هدوءًا واتزانًا عن السابق، مرجعةً ذلك للنضج والخبرة والاحتكاك بأنماط مختلفة من الناس، مضيفة: "كنت زمان سريعة ومندفعة، دلوقتي بقيت باخد كل حاجة بهدوء".

ميرنا جميل بيت الرفاعي إسعاد يونس

