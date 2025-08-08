الإيفواري إيفان جيسان ينتقل رسمياً من نيس إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع المهاجم الإيفواري إيفان جيسان، قادماً من نيس الفرنسي، وذلك عبر بيان مشترك بين الناديين.

ورغم عدم كشف تفاصيل الصفقة أو مدة العقد، فإن مصادر مقربة من النادي الفرنسي أوضحت أن قيمة الانتقال تبلغ نحو 35 مليون يورو.

وكان جيسان، البالغ من العمر 24 عاماً، قد انضم إلى أكاديمية نيس وهو في الثانية عشرة من عمره، وخاض عدة تجارب على سبيل الإعارة، أبرزها مع لوزان السويسري في موسم 2020-2021، ونانت الفرنسي في موسم 2022-2023، قبل أن يثبت قدراته بشكل لافت مع نيس في الموسمين الأخيرين.

ويأمل أستون فيلا، الذي أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز السادس، في أن يشكل جيسان إضافة قوية لخط هجومه خلال منافسات الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.