حبس البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
تصعيد واسع بغزة.. قصف وغارات تسفر عن شهداء وجرحى بينهم نازحون
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
رياضة

الإيفواري إيفان جيسان ينتقل رسمياً من نيس إلى أستون فيلا

إسلام مقلد

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع المهاجم الإيفواري إيفان جيسان، قادماً من نيس الفرنسي، وذلك عبر بيان مشترك بين الناديين.

ورغم عدم كشف تفاصيل الصفقة أو مدة العقد، فإن مصادر مقربة من النادي الفرنسي أوضحت أن قيمة الانتقال تبلغ نحو 35 مليون يورو.

وكان جيسان، البالغ من العمر 24 عاماً، قد انضم إلى أكاديمية نيس وهو في الثانية عشرة من عمره، وخاض عدة تجارب على سبيل الإعارة، أبرزها مع لوزان السويسري في موسم 2020-2021، ونانت الفرنسي في موسم 2022-2023، قبل أن يثبت قدراته بشكل لافت مع نيس في الموسمين الأخيرين.

ويأمل أستون فيلا، الذي أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز السادس، في أن يشكل جيسان إضافة قوية لخط هجومه خلال منافسات الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

نادي أستون فيلا الإنجليزي نادي أستون فيلا الإيفواري إيفان جيسان إيفان جيسان

