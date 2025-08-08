قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
رياضة

المقاولون يستعين بطبيب نفسي لتهيئة فريق السيدات

إسلام مقلد

استعان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بطبيب نفسي لفرق السيدات بالنادي لتهيئة اللاعبات نفسياً وتجهيزهم فنياً وبدنيا في خطوة مهمة تحسب لمجلس إدارة نادي المقاولون وتؤكد احترافية مجلس الإدارة في التطور السريع لفرق السيدات بالنادي.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة بالنادي أن مجلس الإدارة يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الرياضة في النادي ومن ضمن الانشطة التى يضع مجلس الإدارة ضمن اهتماماته فرق السيدات بعد نجاح مجلس الإدارة في تكوين فريق وقطاع بالكامل في زمن قياسي وحقق فريق السيدات نتائج مبهرة في اول مشاركة الموسم الماضي في الدوري الممتاز.

وأشار المهندس محمد عادل فتحي أن الاستعانة بطبيب نفسي لفرق السيدات بالنادي مهم للغاية في ظل التطور السريع في ملف الرياضة النسائية لذلك نسابق الزمن من أجل تهيئة كافة الأجواء لفرق السيدات بالمقاولون العرب.

ونظم الجهاز الفني لفريق السيدات بقيادة الكابتن مجدى مصطفى محاضرة بعنوان "بناء الثقة بالنفس وإشعال الدافعية".
ضمن  المعسكر المعد للموسم الجديد 2025-2026، وحاضر  الدكتور فادي الجندي، المعد النفسي الرياضي بالمقاولون العرب لاعبات فريق الكرة بالنادي قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وجاءت المحاضرة بهدف دعم اللاعبات نفسيًا قبل انطلاق الموسم، حيث عرض الدكتور الجندي آليات العمل الخاصة بالإعداد النفسي وطرق تطبيقها خلال الموسم.

كما ركز على تزويد اللاعبات بأدوات واستراتيجيات عملية لتعزيز أدائهن في الملعب.

وتناولت المحاضرة تعريف مفهومي الثقة بالنفس والدافعية من منظور علم النفس الرياضي، مع التركيز على أهمية الدوافع  الداخلية التي تنبع من حب اللعبة والرغبة في التطور.

كما تضمنت المحاضرة فقرات تفاعلية لتعزيز الروح الجماعية والوعي الذاتي، مثل تمرين "لحظات المجد" الذي ذكّر اللاعبات بأفضل أداء لهن، وتمرين "دائرة الأهداف" الذي ساعدهن على تحديد أهدافهن الشخصية والجماعية.

وفي الختام، وجه الدكتور الجندي رسالة تحفيزية للاعبات، مؤكداً أن الثقة بالنفس مهارة يمكن بناؤها، وأن الفريق هو مصدر القوة الأول.

من جانبها عبرت الكابتن هبة رزق المدير الفنى لفريق السيدات عن سعادتها الكبير للحالة الفنية والبدنية والنفسية التى وصل اليها فريق السيدات قبل ايام قليلة من إنطلاق الموسم الجديد موجهة الشكر لمجلس إدارة نادي المقاولون على دعمهم الكبير لفرق السيدات مؤكدة أن الجميع يعمل داخل المنظومة من أجل هدف واحدو وهو المنافسة الحقيقية على المراكز الاولي في البطولات المحلية وتمثيل مصر في البطولات القارية وإعادة أمجاد المقاولون العرب في عصره الذهبي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لفرق السيدات بالنادي يتكون من: هبة رزق مديراً فنياً ومحمد عادل مدرباً عاماً وعمر شكر مدرباً للحراس وماجد محمود عويس محللا للاداء وأحمد صفا مديراً  إدارياً للفريق.

ويشرف على كرة القدم النسائية بالمقاولون العرب الكابتن مجدى مصطفى ويقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبدالغني بينما يشرف على كرة القدم بالمقاولون العرب المهندس محمد عادل فتحي.

