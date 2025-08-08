قادما من الأهلي.. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع الحارس مصطفى مخلوف

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، عن إتمام التعاقد مع الحارس الواعد مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى مخلوف أحد الحراس الواعدين بالدوري المصري، من مواليد ٢٠٠٣، وينتظره مستقبل كبير مع الفريق، ويُعد الصفقة الحادية عشرة خلال الميركاتو الجاري بعد إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي والتونسي أحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح والنيجيري جودوين شيكا ومحمد يسري ومصطفى مطاوع والجزائري آدم رجم.