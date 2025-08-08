شواطئ شرق الإسكندرية كاملة العدد .. السياحة والمصايف تكشف نسب الإقبال | صور

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة العميد أحمد إبراهيم، اليوم الجمعة، نسب الإشغال وحالة البحر على شواطئ الإسكندرية، والذي أظهر تباينًا واضحًا في معدلات الإقبال بين شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

ففي القطاع الشرقي، بلغت نسب الاقبال بشاطئ إسكندر وشاطئ ميامي المميز، وشواطئ العصافرة المميز، وعروس البحر وبحري المميز 100%.

كما أنه وصلت نسب إلاشغال بشواطئ وانلى المندرة المميز الي 95% وقاربت على الإغلاق.

ووجهت المصطافين والرواد بعدم التوجه لتلك الشواطئ لتجنب الزحام على البوابات، والتوجه الي الشواطئ التي مازالت نسب الإشغال بها تسمح بإستقبالهم.

أما القطاع الغربي، فسجل تراجعًا في الإقبال بنسبة بلغت نحو 40% فقط، مع رفع الراية الصفراء على أغلب الشواطئ، لتنبيه الرواد إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة في ظل حالة بحر متوسطة قد تمثل خطورة على غير المتمرسين.

وأكدت الإدارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لضمان التزام مستأجري الشواطئ بالقواعد المنظمة، ومتابعة أداء المنقذين ورفع الرايات المناسبة على مدار اليوم. وشملت جولات فرق التفتيش في القطاعين الشرقي والغربي التحقق من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول، ومنع فرض الإكراميات، ووضع لافتات واضحة بالأسعار عند البوابات، فضلًا عن التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وضمان نظافتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.