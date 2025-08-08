قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يجدد عقد لاعب الوسط إيثان نوانيري حتى 2030
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
محافظات

شواطئ شرق الإسكندرية كاملة العدد .. السياحة والمصايف تكشف نسب الإقبال | صور

شواطئ الاسكندرية كاملة العدد
شواطئ الاسكندرية كاملة العدد
أحمد بسيوني

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة العميد أحمد إبراهيم، اليوم الجمعة، نسب الإشغال وحالة البحر على شواطئ الإسكندرية، والذي أظهر تباينًا واضحًا في معدلات الإقبال بين شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

ففي القطاع الشرقي، بلغت نسب الاقبال بشاطئ إسكندر وشاطئ ميامي المميز، وشواطئ العصافرة المميز، وعروس البحر وبحري المميز 100%.

كما أنه وصلت نسب إلاشغال بشواطئ وانلى المندرة المميز الي 95% وقاربت على الإغلاق. 

ووجهت المصطافين والرواد بعدم التوجه لتلك الشواطئ لتجنب الزحام على البوابات، والتوجه الي الشواطئ التي مازالت نسب الإشغال بها تسمح بإستقبالهم.

أما القطاع الغربي، فسجل تراجعًا في الإقبال بنسبة بلغت نحو 40% فقط، مع رفع الراية الصفراء على أغلب الشواطئ، لتنبيه الرواد إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة في ظل حالة بحر متوسطة قد تمثل خطورة على غير المتمرسين.

وأكدت الإدارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لضمان التزام مستأجري الشواطئ بالقواعد المنظمة، ومتابعة أداء المنقذين ورفع الرايات المناسبة على مدار اليوم. وشملت جولات فرق التفتيش في القطاعين الشرقي والغربي التحقق من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول، ومنع فرض الإكراميات، ووضع لافتات واضحة بالأسعار عند البوابات، فضلًا عن التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وضمان نظافتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

