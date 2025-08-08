لسه الصيف فاضل فيه حته .. منة القيعي تشوق جمهورها لأحدث أعمالها

شوقت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي متابعيها، لأحدث أعمالها في ألبوم الكينج محمد منير الجديد، بعد نجاح أغانيها خلال فصل الصيف مع أكثر من مطرب.

وكتبت منة القيعي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “الحمد لله الصيف دا كنت موجودة في عدة البومات لنجوم مختلفة ( يا بخته- عمرو دياب، حبيبي وانت جمبي – عسيلي، بحب اللي يحبك – عسيلي، كلام فارغ – اصالة، حوسة ايه دي – اصالة، شفتشي- احمد سعد، بالونة- احمد سعد)”.

وأضافت: “قريبا إن شاء الله تسمعوا شغل مهم أوي في البوم الكينج محمد منير، قولولي رأيكوا ومستنيين تسمعوني مع مين تاني إن شاء الله، لسه الصيف فاضل فيه حتة”.

يذكر أن الشاعرة الغنائية منة القيعي، كانت قد أثارت تفاعل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن مازحتهم بمنشور ألمحت فيه إلى فكرة اعتزالها كتابة الأغاني.

وكتبت القيعي، عبر حسابها على "فيس بوك": "بفكر أعتزل... بس مش عارفة هتعملوا إيه من غيري!".

وعلق زوجها الفنان يوسف حشيش على منشورها بطريقة طريفة، حيث كتب: “توضيح.. أنا مش مسؤول تمامًا عن التفكير ده، قبل ما يتعمل عليا حفلة... أنا كنت نايم ولسه صاحي!”