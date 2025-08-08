الوكرة القطري يضم المدافع الإسباني جيرارد فالنتين لمدة موسمين

أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الجمعة، إتمام تعاقده الرسمي مع المدافع الإسباني جيرارد فالنتين، ليعزز صفوف الفريق الطامح للمنافسة على لقب الدوري القطري في الموسم الجديد.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن توقيع العقد جرى في مقر الوكرة، ليرتدي اللاعب قميص "الموج الأزرق" لمدة موسمين، في أول تجربة احترافية له خارج إسبانيا.

ويمتلك فالنتين مسيرة كروية امتدت لأكثر من 12 عامًا في الملاعب الإسبانية، حيث بدأ مشواره موسم 2012-2013 مع نادي إشبيلية، قبل أن ينتقل في الموسم التالي إلى نادي أولوت.

وشهدت مسيرته انتقاله إلى نادي خيمناستيك طركونة بين عامي 2014 و2017، ثم ارتدى قميص ديبورتيفو لاكورونيا من 2017 حتى 2020، وخلال تلك الفترة أعير إلى نادي لوجو في موسم 2019-2020.

وفي عام 2020، انضم فالنتين نهائيًا إلى لوجو، حيث لعب معه حتى 2022، قبل أن ينتقل إلى نادي هويسكا الذي مثله حتى انتقاله الأخير إلى صفوف الوكرة.

ويأمل الوكرة أن يسهم المدافع الإسباني بخبراته الكبيرة في تعزيز المنظومة الدفاعية للفريق، ودعم طموحاته في المنافسة على البطولات المحلية خلال الموسم المقبل.