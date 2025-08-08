هجوم ناري من أيمن يونس على محترف بيراميدز.. ورد غير متوقع من محمد فضل

انتقد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أداء إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز أمام وادي دجلة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأشار يونس إلى أن اختيارات اللاعب للانطلاق والتمركز داخل الملعب لم تكن جيدة، مضيفا: "في هجمة خطيرة بياخد الكرة ويلف ويرجع تاني".

و أبدى استغرابه من الحديث المستمر حول قدرات اللاعب المميزة، ليدافع محمد فضل عن صفقة بيراميدز قائلا: “شوفت ملخص مشاركاته قبل كده.. لاعب كويس”.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي مع انتصاف توقيت الشوط الثاني من المباراة.