الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة

حصل وليد الكرتي لاعب بيراميدز علي اول انذار في بطولة الدوري في الدقيقة 12 من عمر المباراة خلال مواجهة وادي دجلة.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه وليد الكرتي لاعب بيراميدز نتيجة تدخل عنيف للغاية على لاعب وادي دجلة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي