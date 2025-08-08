قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
فتنة تجتاح العالم.. يسري جبر يكشف علامات تدل على اقتراب ظهور الدجال
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. العلوم 81.2% والذكاء الاصطناعي 82.9% وبيطري84.7
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل أنت من الفئات التي ستدفع 1000 جنيه شهريًا؟
أكاذيب أخوانية.. مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل
عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي
فوز جديد للسويد وخسارة ثانية للكويت ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوحدة الإماراتي يدعم صفوفه بصفقة خبرة.. تاديتش يرتدي القميص العنابي

دوشان تاديتش
دوشان تاديتش
حمزة شعيب

 أعلن نادي الوحدة الإماراتي مساء اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع النجم الصربي دوشان تاديتش، في صفقة انتقال حر، ليكون أحد أبرز إضافات الفريق الذي يسعى لمنافسة أقوى في دوري أدنوك للمحترفين.

يأتي انضمام تاديتش، البالغ من العمر 37 عامًا، بعد موسم لافت قدمه مع نادي فنربخشة التركي، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 13 هدفًا أخرى في بطولة الدوري المحلي، ليؤكد استمراره في تقديم أداء هجومي قوي رغم تقدمه في السن.

ويمتلك اللاعب مسيرة مميزة على المستوى الأوروبي، إذ سبق له تمثيل أندية كبرى أبرزها ساوثهامبتون الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، وكان من العناصر الأساسية في مشوار أياكس التاريخي نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

تحدٍ جديد في الخليج بعد الاعتزال الدولي

اختار تاديتش خوض مغامرة جديدة في الملاعب العربية، بعد أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب صربيا العام الماضي، وهو الذي حمل شارة القيادة لسنوات وكان من أبرز لاعبي المنتخب.

وتأمل إدارة نادي الوحدة في أن يسهم اللاعب بخبراته الطويلة في دعم طموحات الفريق خلال المنافسات المحلية والقارية، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويبحث عن العودة إلى منصات التتويج.

الوحدة الإماراتي النجم الصربي دوشان تاديتش الدوري الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة

ما حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

يهمنا الإنسان.. شعار الملتقى الثقافي الـ21 لفتيات المحافظات الحدودية

محافظ بني سويف

تنطلق غدا.. محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

بالصور

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد