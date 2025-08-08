الوحدة الإماراتي يدعم صفوفه بصفقة خبرة.. تاديتش يرتدي القميص العنابي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي مساء اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع النجم الصربي دوشان تاديتش، في صفقة انتقال حر، ليكون أحد أبرز إضافات الفريق الذي يسعى لمنافسة أقوى في دوري أدنوك للمحترفين.

يأتي انضمام تاديتش، البالغ من العمر 37 عامًا، بعد موسم لافت قدمه مع نادي فنربخشة التركي، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 13 هدفًا أخرى في بطولة الدوري المحلي، ليؤكد استمراره في تقديم أداء هجومي قوي رغم تقدمه في السن.

ويمتلك اللاعب مسيرة مميزة على المستوى الأوروبي، إذ سبق له تمثيل أندية كبرى أبرزها ساوثهامبتون الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، وكان من العناصر الأساسية في مشوار أياكس التاريخي نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

تحدٍ جديد في الخليج بعد الاعتزال الدولي

اختار تاديتش خوض مغامرة جديدة في الملاعب العربية، بعد أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب صربيا العام الماضي، وهو الذي حمل شارة القيادة لسنوات وكان من أبرز لاعبي المنتخب.

وتأمل إدارة نادي الوحدة في أن يسهم اللاعب بخبراته الطويلة في دعم طموحات الفريق خلال المنافسات المحلية والقارية، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويبحث عن العودة إلى منصات التتويج.