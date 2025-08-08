حسام حسن يتابع لقاء بيراميدز ووادي دجلة في افتتاح الدوري| صور

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، والجهاز المعاون له على حضور مواجهة بيراميدز ووادي دجلة ضمن افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتأتي متابعة الجهاز الفني للمنتخب للمباراة لمتابعة اللاعبين لضم العانصر المميزة إلى المعسكر القادم للمنتخب في سبتمبر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بيراميدز ووادي دجلة بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهد الشوط الأول حذرًا تكتيكيًا من الجانبين، حيث انحصرت الكرة في وسط الملعب معظم الوقت، مع محاولات هجومية محدودة افتقدت للفاعلية أمام المرمى، وسط غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أبرزها رمضان صبحي ومحمد الشيبي.

ورغم السيطرة النسبية التي فرضها لاعبو بيراميدز، إلا أن دفاع وادي دجلة كان منظمًا ونجح في إحباط محاولات ماييلي وعبد الرحمن مجدي، في حين اعتمد الفريق الدجلاوي على المرتدات التي كادت أن تسفر عن هدف مفاجئ لولا تألق الحارس أحمد الشناوي.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني تغييرات فنية من جانب المدربين لكسر الجمود وتحقيق بداية قوية في أولى جولات الموسم، خاصة في ظل رغبة كل فريق في حصد نقاط المباراة كاملة.