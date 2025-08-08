خبير: الصادرات الزراعية تدعم الاقتصاد وتزيد دخول المزارعين

أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم أن تحقيق مصر لصادرات زراعية بلغت 6.5 مليون طن حتى الآن، وبزيادة تفوق 600 ألف طن عن العام الماضي، يعد مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد الزراعي المصري وقدرته على النمو المستدام.



وأوضح كرم لـ صدى البلد أن هذه الزيادة لا تنعكس فقط على تحسين الميزان التجاري للدولة، بل تسهم أيضًا في رفع دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، مع تعزيز مكانة مصر الزراعية عالميًا.

وشدد على أهمية استمرار العمل على فتح أسواق جديدة، وتطوير سلاسل الإمداد والتسويق، لضمان استدامة هذا النجاح.

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد بلغ حتى الآن حوالي 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.

ووفقا للتقرير، تصدرت صادرات مصر من الموالح القائمة بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج في المركز الثالث بكمية حوالي 240 ألف طن. وفي المركز الرابع تأتي الفاصوليا (الطازجة والجافة) بكمية تجاوزت 202 ألف طن، ثم محصول العنب الذي احتل المركز الخامس بين الصادرات الزراعية المصرية بكمية حوالي 170 ألف طن.

ويأتي من بين الصادرات الزراعية المهمة الأخرى، وفقًا لتقرير وإحصائيات الحجر الزراعي المصري، البطاطا الحلوة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، المانجو، والجوافة، فضلًا عن الرمان.