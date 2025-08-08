لن ننساكم.. لاعبو المصري يلتقطون صورة تذكارية مع لافتة للراحل ميمى عبد الرازق ومشجع الفريق

حرص لاعبو المصري البورسعيدي، على التقاط صورة تذكارية، قبيل انطلاق مباراتهم أمام الاتحاد السكندري، في انطلاق الموسم الجديد للدوري، وهم يرفعون لافتة تحمل صورة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري، ومشجع المصري السيد حسن "السمعة"، واللذان وافتهما المنية خلال شهر يوليو الماضي.

ويخوض المصري، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

خط الدفاع.. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط.. محمد مخلوف، أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة.

الهجوم.. صلاح محسن، منذر طمين.

بينما يخوض الاتحاد السكندري، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع.. مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.

الوسط.. محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.

خط الهجوم.. عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.