خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد

ترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الاجتماع الأول للجنة مبادرة "خطوة للأمان"، وذلك في خطوة استباقية تستهدف تعزيز السلامة على الطرق وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث المرورية.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلو الجهات التنفيذية المعنية، من مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والطرق والنقل، وهيئة الطرق والإسعاف، والرعاية العاجلة، بالإضافة إلى إدارات مركز المعلومات والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إبراهيم محمد، مدير إدارة الثقافة الصحية ومنسق المبادرة، الإحصائيات الرسمية التي رصدت متوسطًا يوميًا لعدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، بالإضافة إلى معدل الوفيات خلال العامين الماضيين، وأبرز عوامل الخطورة المؤدية لوقوع الحوادث.

ووجّهت نائب المحافظ بتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، وبحث اعتماد منهج علمي وتحليلي؛ لتحديد حجم الظاهرة، وأسبابها على المستوى المحلي.

وأوصت بإنشاء خريطة تفاعلية للمناطق الأكثر خطورة والأعلى في معدلات وقوع الحوادث، إضافة إلى تكليف كل قطاع مشارك بوضع خطة عمل مزمنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، على أن يتم تقديمها خلال أسبوعين.

وشددت على ضرورة تحديد المهام التنفيذية لكل جهة، مع مراعاة تخصيص مؤشرات تقييم ربع سنوية؛ لقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف المبادرة، ورصد فوري لأي تحديات تعوق التنفيذ والتعامل معها في حينه.

وفي ختام الاجتماع، أكدت أهمية استمرارية المتابعة الميدانية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن نجاح المبادرة كمشروع تنموي وإنساني يخدم أهالي المحافظة ويعزز أمنهم وسلامتهم على الطرق.