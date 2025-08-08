قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط
الجيل: احتلال غزة إفلاس سياسي واستمرار لانتهاكات وإجرام إسرائيل
السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة
الاثنين.. الإسماعيلي يجري اختباراته الخارجية للناشئين في دمياط
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور
إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد
الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري
تدريبات خاصة للاعب الزمالك المستبعد من مواجهة سيراميكا في الدوري
حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع تركيا وألمانيا بشأن غزة
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

ترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الاجتماع الأول للجنة مبادرة "خطوة للأمان"، وذلك في خطوة استباقية تستهدف تعزيز السلامة على الطرق وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث المرورية.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلو الجهات التنفيذية المعنية، من مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والطرق والنقل، وهيئة الطرق والإسعاف، والرعاية العاجلة، بالإضافة إلى إدارات مركز المعلومات والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إبراهيم محمد، مدير إدارة الثقافة الصحية ومنسق المبادرة، الإحصائيات الرسمية التي رصدت متوسطًا يوميًا لعدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، بالإضافة إلى معدل الوفيات خلال العامين الماضيين، وأبرز عوامل الخطورة المؤدية لوقوع الحوادث.

ووجّهت نائب المحافظ بتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، وبحث اعتماد منهج علمي وتحليلي؛ لتحديد حجم الظاهرة، وأسبابها على المستوى المحلي.

وأوصت بإنشاء خريطة تفاعلية للمناطق الأكثر خطورة والأعلى في معدلات وقوع الحوادث، إضافة إلى تكليف كل قطاع مشارك بوضع خطة عمل مزمنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، على أن يتم تقديمها خلال أسبوعين.

وشددت على ضرورة تحديد المهام التنفيذية لكل جهة، مع مراعاة تخصيص مؤشرات تقييم ربع سنوية؛ لقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف المبادرة، ورصد فوري لأي تحديات تعوق التنفيذ والتعامل معها في حينه.

وفي ختام الاجتماع، أكدت أهمية استمرارية المتابعة الميدانية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن نجاح المبادرة كمشروع تنموي وإنساني يخدم أهالي المحافظة ويعزز أمنهم وسلامتهم على الطرق.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اجتماعًا

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

فعاليات المعسكر الصيفي

رئيس المعاهد الأزهرية: معسكرات الوافدين تفتح آفاق التفاعل بين الثقافات

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الإمام محمد عبده فرّق بين التشبه المذموم والمباح في مسألة "البرنيطة"

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع

بـ 5 ندوات.. البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة التاسع بالجامع الأزهر

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

